Ultima spiaggia Cattolica: derby salvezza sul campo del Forlì che cerca la rivincita

Forlì tranquillo a quota 48 punti, mentre il Cattolica Marignanese è penultimo a due giornate dalla fine...

Dopo aver vinto a Prato nel girone D di Serie D, il Forlì allenato da Giuseppe Angelini prepara la penultima giornata di campionato allo stadio "Morgagni" contro il Cattolica Sm. "Dobbiamo sfatare il tabù dei derby, perché quest'anno ci è sempre andata male e soprattutto non vogliamo ripete gli errori commessi in passato", sono state le parole di mister Angelini alla vigilia del match.

Il Forlì infatti all'andata subì la rimonta della formazione cattolichina con la rete allo scadere firmata dall'ex Emilio Docente, ma adesso il Cattolica è alla ricerca disperata di punti salvezza: "Sarà un match decisivo per entrambe, anche se noi adesso siamo profondamente migliorati come squadra, come solidità e come organico", le parole raccolte da Forlì Today.