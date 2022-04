Un derby da dedicare al ds scomparso: così il Forlì aspetta il Ravenna

Appello ai tifosi da parte del presidente del Forlì

Dal canto suo, come ricorda Forlìtoday.it, il presidente del club romagnolo Gianfranco Cappelli ha voluto ricordare Carlo di Fabio con una lettera: "Uniamoci per un unico obiettivo, per i nostri colori e per il nostro orgoglio. Forlì-Ravenna è chiaramente una partita importante, per me il derby è la partita. Questa settimana è stata molto difficile per la perdita del nostro direttore Carlo Di Fabio, quando l'arbitro darà il fischio di inizio il mio pensiero correrà immediatamente a lui che, sono sicuro, tiferà dal cielo i Galletti. Questo derby lo giocheremo per lui. Dobbiamo goderci questa giornata allo stadio con tutta la famiglia, abbiamo bisogno della presenza di tutti".