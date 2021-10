Un sindaco e due gol per parte nel derby di Civitanova: Maceratese raggiunta nel finale

La Maceratese resta con quattro punti in più in classifica, ma la beffa finale lascia l'amaro in bocca dopo un derby equilibrato...

Redazione DDD

I pistacoppi cittadini della Maceratese sono stati due volte in vantaggio e restano secondi in classifica nel campionato di Promozione, ma resta l'amarezza per essere stati raggiunti nel finale dai pesciaroli marittimi della Civitanovese padroni di casa. Tra i 1400 tifosi presenti allo stadio, per l'attesissimo derby leopardiano, erano presenti i due sindaci, quello di Civitanova Marche e quello di Macerata.

Dopo il 2-1 a proprio favore del primo tempo sul campo dei rivali, scesi in campo da squadra di centro classifica, la situazione sembrava cristallizzata a favore della Maceratese. Ma al 30esimo minuto della ripresa è arrivato il pareggio della Civitanovese con Gesuè. Derby fra nobili decadute, ma pur sempre derby.