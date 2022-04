Vallelunga-Muxar, il portiere prende gol: la tifoseria lo consola con una…birra

Il gesto del portiere diventa subito virale…

Siamo infatti quasi allo scadere della partita tra Vallelunga e Muxar, partita di fine stagione e che non aveva più niente da dire dato il risultato di 2-0 della squadra di casa e date le pochissime motivazioni delle due: il terzino del Vallelunga Nigrelli segna il terzo gol e la tifoseria di casa, per consolare il portiere avversario Virona, che ha appena subito la terza rete gli regala una birra, che il portiere, alla faccia del regolamento beve in campo. Meglio dell’interista Politano, che in Champions League aveva bevuto una birra lanciata dai tifosi avversari e meglio di Barkircioglu, che in rete nel match tra Hammarby e Goteborg si era scolato una bottiglia intera di birra dopo una rete realizzata. Certo, poteva bere qualcos’altro, ma per questa volta lo perdoniamo.