Varese, va al Sacro Monte e vince il derby di Legnano: pellegrinaggio ok per Ezio Rossi

Dopo la processione del tecnico Ezio Rossi al Sacro Monte, il Varese ha iniziato il derby di Legnano con 9 punti in meno rispetto ai lilla nel girone A di Serie D, ma gli ospiti sono riusciti a vincere sul filo di lana...

Proprio nel derby sul campo del Legnano, il Varese ha centrato il terzo successo consecutivo in una delle gare più attese della stagione, grazie una rete di Hervé Otelé arrivata quando ormai lo 0-0 sembrava scritto. La giovane mezzapunta biancorossa ha coronato con il gol un contropiede fulmineo che non ha lasciato scampo a Russo, un altro gran protagonista della gara per il rigore parato a Balla che aveva tenuto la sfida a reti bianche. Un gol e un rigore sbagliato per il Varese, due traverse colpite dal Legnano. Con questi tre punti, il Varese di Ezio Rossi continua a risalire, tanto che Ebagua e compagni cominciano a intravvedere la zona salvezza-diretta.

Le dichiarazioni del tecnico dei varesini, Ezio Rossi, a Varesenoi.it: "Visto che abbiamo vinto a Legnano - le parole di un tecnico sempre più "varesino" (in settimana è andato anche da solo a correre al Sacro Monte, postando poi delle immagini piene di stupore) - la dedica è esclusivamente per i tifosi: erano venuti a sostenerci fuori dallo stadio in casa, adesso andiamo noi da loro con questi tre punti. Questa è la loro partita, e noi pensiamo a loro. Abbiamo dato la stoccata dopo un'altra partita giocata senza subire gol e nemmeno grandi occasioni e le due traverse lilla credo siano state un po' casuali. La squadra ha mostrate carattere e forza d'animo per l'ennesima volta anche se nel primo tempo potevamo fare meglio sul piano del gioco in velocità".