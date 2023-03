Eccellenza, L’Aquila vince il derby e ottiene la promozione in Serie D

Il match si è giocato, per ragioni di sicurezza legate alla gestione dell'afflusso dei tifosi, allo stadio "Manfredo Profeta" di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Corticchia, Santirocco e Alessandro i marcatori della gara per i rossoblù

L'Aquila vince il derby - per 3 a 2 - contro il Capistrello e viene promossa in Serie D, con i rossoblù capaci di segnare due reti nei minuti di recupero, dopo essere stati in svantaggio per circa mezz'ora nella seconda frazione di gioco. La squadra abruzzese ha un passato glorioso nelle categorie professionistiche. La vittoria è stata celebrata insieme a 600 tifosi allo stadio "Manfredo Profeta" di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila)

Per L'Aquila sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco Pierluigi Biondi: “Desidero esprimere le più sincere congratulazioni, a nome dell’intera municipalità e mie personali, per il risultato conquistato oggi dall’Aquila calcio”. “In questa occasione di festa per la città – ha detto il primo cittadino – mi piace ricordare gli sforzi compiuti dal sodalizio che hanno consentito di riconquistare un ruolo di prestigio nel panorama calcistico dopo anni di impegno in cui, se c’è una cosa che non è mai mancata, è stata la perseveranza. La perseveranza dei tifosi e di chi, con umiltà, si è speso a favore della squadra, ricostruendo dalle fondamenta una realtà che, oggi, rappresenta anche un grande valore sociale”.