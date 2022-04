Francesco Lodi: “Luca Moro prossimo centravanti azzurro, Rovella ok per la Juve”

Ciccio Lodi riflette sul Catania azzerato e sul Genoa in lotta per la salvezza...

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Francesco Lodi, ex calciatore – tra le varie – di Catania e Genoa. Che effetto ti suscita il fallimento del Catania? “A me, personalmente, dispiace per i tifosi. Non se lo meritano”. Cosa auspichi in ottica futura? “Bisogna rimboccarsi le maniche e pensare al bene della piazza. Un progetto nuovo, con i giovani al centro. Il calcio ha bisogno del Catania. Punto”. E ai calciatori? Cosa ti senti di consigliare loro? “Io ho vissuto la stessa “tragedia” al Parma. Non devono perdersi d’animo. Un club riusciranno a trovarlo sicuramente. La loro carriera non finisce qui”. Moro ha un grande futuro davanti a sé o si sta “esagerando”? “Moro è il prossimo centravanti della Nazionale. E non ci vorrà molto prima che conseguirà questo obiettivo”.