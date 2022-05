Giaccherini pre Juve-Inter: “Derby da tripla. A Vlahovic consiglio questo…”

A poche ore dal Derby d’Italia

Poche ore dividono gli appassionati dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Sarà una lotta, ne siamo più che certi. A tal proposito, oggi dalla redazione di Derbyderbyderby, abbiamo sentito uno che di match come questi ne ha giocato un sacco Emanuele Giaccherini, centrocampista della Juventus dal 2011 al 2013. “Io credo che la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus sarà una partita equilibrata e non vedo favoriti. Vedo una partita molto aperta, dove tutte e due le squadre avranno le proprie chance di vincere. Credo inoltre che la Juventus, soprattutto nel girone di ritorno abbia dimostrato di essere in crescita e quindi anche se l’Inter, come organico è leggermente superiore, la squadra di Allegri ha delle chance per vincere. Io penso che gli equilibri sono talmente sottili in questa gara che la classe dei campioni possa fare la differenza".