Guendalina Buffon: “Gigi è un Superman, ha voglia di rimettersi in gioco a Parma”

Guendalina Buffon è sorella maggiore del portiere Gianluigi, e dell'ex pallavolista Veronica. Assieme alla sua famiglia possiede l'hotel Stella della Versilia a Marina di Massa, sia una società immobiliare e il 17% della partecipata che lo gestisce

Gigi Buffon sta tornando a Parma, dove aveva esordito nell'ormai lontano 1995. Ne parla la sorella Guendalina: "Mi auguro davvero possa sposare il progetto di Parma. Gigi ha un animo romantico, si ricorda di quello che ha ricevuto nella vita e appena può cerca di dare qualcosa in cambio. Per lui affetto, gratitudine e riconoscenza sono sempre al primo posto nella scala dei valori. Non siamo mai entrati sull’argomento specifico ma nelle scorse settimane affrontò con noi un discorso semplice. “Accetto chi mi fa proposte stimolanti” e sentendo le ambizioni del presidente del Parma ho cominciato a crederci da lì. Ha voglia di rimettersi in gioco a 43 anni come titolare, lo ammiro e lo stimo per questo. E’ davvero un Superman. Ma non ha mai perso di vista certi principi e la sua semplicità".