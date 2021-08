I giovani non sfuggono ai derby di mercato: baby Roma, su Ciervo il Catania e il Palermo

Club rivali sullo stesso talento, storie di tutti i giorni in Italia...

E' nel vivo anche il mercato Primavera e tutti i club lavorano alle rose per la prossima stagione. Tra le squadre che nelle ultime ore stanno lavorando per rinforzare la propria rosa non manca il Catania. Gli elefanti stanno infatti provando a sondare il terreno per due giovani talenti della Primavera della Roma.

Il riferimento di Mondoprimavera.com è a Edoardo Bove e Riccardo Ciervo: il primo è seguito da diversi club di B e non sarà facile per i siciliani portarlo ai piedi dell'Etna. Bove si muoverà soltanto in prestito dalla Roma, così come Ciervo che oltre alla corte del Catania, piace anche al Palermo per un derby di mercato davvero interessante.