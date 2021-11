I migliori marcatori U23 degli ultimi 10 anni: Icardi vince la sfida tra bomber! In B trionfa Immoile

Lo studio sui migliori marcatori U23 di Serie A e B degli ultimi 10 anni. Facendo riferimento ai dati riportati su “Transfermarkt”

Dalla stagione 2009/2010 alla 2020/2021, gli Under 23 , secondo lo studio di Super News, che hanno messo a segno il maggior numero di gol in Serie A sono Mauro Icardi, Dusan Vlahovic e Paulo Dybala. Primo del nostro podio è l’ex attaccante dell’Inter, l’under 23 che con le sue 22 reti si è preso la vetta della classifica marcatori della stagione 2014/2015. L’argentino, che condivideva lo stesso numero di reti di Luca Toni, in quella stagione è riuscito a staccare l’ex Juventus Carlos Tevez (20 gol) e l’ex Napoli Gonzalo Higuain (18 gol). Il secondo posto appartiene al talento della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il serbo è stato un grande protagonista della scorsa stagione, in cui i suoi 21 gol, realizzati a soli 21 anni, gli sono valsi le attenzioni di tutte le big, italiane e straniere. Infine, bronzo per “la joya” Paulo Dybala, che nella stagione 2015/2016 si è posizionato secondo nella classifica marcatori della Serie A grazie alle sue 19 reti.

Anche in Serie B non sono mancati in questi ultimi anni i ragazzi che hanno saputo farsi notare a suon di gol. Per quanto riguarda il campionato cadetto, i migliori marcatori under 23 degli ultimi anni risultano nell’ordine Ciro Immobile, Matteo Ardemagni e Khouma Babacar. Primo posto per l’attaccante della Lazio che, con la maglia del Pescara e sotto la guida di Zeman, é diventato il calciatore che ha segnato più reti in una sola stagione nella storia del club biancazzurro, contribuendo anche alla sua promozione in Serie A. A soli 22 anni, con ben 28 reti stagionali, Immobile è balzato primo in classifica marcatori 2011/2012, lasciandosi alle spalle Marco Sau con 21 gol e Gianluca Sansone, terzo a quota 20 gol. Medaglia d’argento per l’attaccante del Frosinone Matteo Ardemagni, che con la maglia del Cittadella nella stagione 2009/2010 ha realizzato 22 gol. Al terzo posto della nostra classifica compare un altro talentuoso under 23, in grado di attirare l’attenzione su di sé nella stagione 2013/2014: Khouma Babacar. Allora attaccante del Modena, il senegalese è stato il terzo miglior marcatore della stagione con le sue 20 reti.