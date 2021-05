Il calcio salernitano piange Viscido: sgomento per la dipartita del “pitbull”

Dalle prime ricostruzioni, l'ex giocatore di Avellino e Salernum Baronissi si sarebbe tolto la vita. La notizia della dipartita del 31enne lascia un vuoto incolmabile. Tanto affetto da Battipaglia e dal calcio salernitano...

Emanuele Landi

Tragedia nella serata del 16 maggio a Battipaglia (Salerno) per il suicidio di Filippo Viscido, ex centrocampista dell’Avellino ai tempi della Serie D. Pippo, conosciuto come il "pitbull" per il suo modo di giocare "alla Gattuso" aveva soltanto 31 anni. Non si conoscono le motivazioni dell’insano gesto. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Era molto conosciuto e benvoluto da tutti.

Dopo aver lasciato l'ASD Salernum Baronissi, il mediano aveva deciso di allontanarsi dal calcio giocato, in attesa di una nuova chiamata. Poi l’insano gesto: nella giornata di domenica 16 maggio, il 31enne si è tolto la vita. Non si conoscono le cause che hanno portato il giovane a farla finita. La notizia ha sconvolto l’intera comunità non solo battipagliese. “Una tristezza immensa per noi tutti, Battipaglia perde un grande suo figlio, da noi tutti Battipagliesi le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia”. È solo uno dei tanti messaggi di cordoglio sui social network nelle ultime ore.

Filippo è stato trovato impiccato in un garage a ridosso di via Baratta, nel rione Sant’Anna. Sul luogo sono accorsi i poliziotti che hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Nato a Battipaglia, Filippo Viscido si è suicidato all’età di 31 anni. Ne avrebbe compiuti 32 il prossimo 5 giugno.

La carriera di Pippo Viscido

Mosso dalla passione per il calcio, Filippo Viscido, da centrocampista, ha vestito le maglie di numerose squadre campane, dal Pomigliano alla Salernum Baronissi, passando per Cavese, Avellino, Battipagliese, militando anche nei professionisti. Nella stagione 2019-2020 ha vestito la maglia dell’Afragolese con cui ha vinto la Coppa Italia Dilettanti dopo la finale col Costa d’Amalfi. Nel 2020-21 aveva iniziato l'annata in Eccellenza con il Salernum prima dell'interruzione del campionato per la situazione Covid.

Il cordoglio del Sindaco di Battipaglia

“Sgomenti, apprendiamo con profondo dolore la prematura scomparsa di Filippo Viscido, giovane battipagliese. Filippo era una persona educata, buona, e profondamente legata alla propria città. Giungano da parte di questa amministrazione le più sentite condoglianze alla famiglia” è il messaggio di cordoglio della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese.

Fonte testo e immagine: https://salerno.occhionotizie.it/