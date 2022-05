Il derby sotto traccia che stritola la Reggiana: “Il Sassuolo ci cannibalizza”

Il Sassuolo disputerà la sua decima Serie A consecutiva, può resistere sino al 2050, e non è uno scherzo. Dal canto suo Giovanni Carnevali per restare ad ha detto no a grandi club.

La risposta arriva assaporando almeno due volte al mese, come facciamo, il mondo Mapei, ovvero il Sassuolo, con strutture da Champions league. Quest’anno la squadra di Alessio Dionisi è 10^ a pari merito con il Torino, qui il pensiero della famiglia Squinzi, Veronica e Marco, figli di Giorgio, è proprio la Champions. E’ quasi impossibile, solo perchè mancano i tifosi e perchè la proprietà non fa follie. Magari, chissà, in futuro, un altro 7° posto, come con Eusebio di Francesco, nel 2016. Qui è tutto perfetto, lo raccontano dal palco con Marco Nosotti di Sky anche l’allenatore femminile, Giampietro Piovani, il tecnico della primavera Emiliano Bigica e il capo del settore giovanile Francesco Palmieri, altro ex ottimo giocatore, bomber in provincia e alla Sampdoria, e poi i dirigenti, Andrea Fabris e Alessandro Terzi, stadio e femminile, i baby prodigio Benedetta Orsi e Giacomo Raspadori, lei pure già in nazionale, in campo nell’Algarve cup, gran trofeo muliebre. Qui si mixano serietà ed eleganza, il marketing di Mastergroup e l’ufficio stampa, la promozione e il proselitismo. E’ un privilegio, per Reggio, avere la serie A, qui, anzichè, chessò, nel Milanese o a Varese, dove ha sedi la Mapei. Qui c’è il meglio, anche del mercato. Non solo Scamacca e Berardi, anche Frattesi, Maxime Lopez.