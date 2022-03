Il Sassuolo vince il torneo di Viareggio: i nigeriani cantano in panchina durante i rigori…

La favola nigeriana e la vittoria emiliana

Il Sassuolo vince il torneo di Viareggio per la seconda volta, ai rigori batte i nigeriani dell’Alex Transfiguration, rivelazione della manifestazione, quest’anno riservata agli under 18. Gli africani cantano in panchina durante le esecuzioni dagli 11 metri, mai sentito un rito simile durante i rigori, come fosse un auspicio religioso, una propiziazione, non troppo lontano dal gospel. La squadra nata nell’oratorio di Lagos, 5 anni fa, colpisce tre pali, c’era peraltro un rigore per gli emiliani, sotto la pioggia di Pontedera.