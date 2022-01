Inter, Giancarlo Pasinato: “Prima Conte giocava solo per Lukaku, adesso segnano tutti…”

Problemi economici per Dybala, da prendere subito Scamacca e Frattesi...

Redazione DDD

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Giancarlo Pasinato, calciatore dell’Inter tra il 1978 e il 1982 e, nuovamente, tra il 1983 e il 1985. Quali differenze intravede tra l’Inter di Conte e quella di Inzaghi? “Rispetto all’anno scorso l’Inter non solo vince, ma gioca pure bene. Inzaghi ha un gioco che vede la partecipazione di tutti”. Sotto quali punti di vista? “Ma basta guardare quanto sia più imprevedibile l’Inter e quanti più giocatori vanno facilmente in gol. Se non sbaglio hanno già segnato in 16-17. Prima si giocava solo palla su Lukaku. Questi sono tutti dettagli che fanno la differenza”.

Quale consiglio si sentirebbe di dare a Sensi? “Sensi è un ragazzo che ha grandissimo potenziale. Purtroppo è bersagliato dagli infortuni. Capisco che lui abbia bisogno di più spazio… Se dipendesse da me io lo terrei”. Medesimo discorso per Sanchez? “Altro grande talento. In carriera ha raccolto un quarto di quello che poteva fare potenzialmente. Ha un ingaggio molto alto, è vero. Però, ora che si è fatto male Correa, è indispensabile”. Vidal? “Lo cederei. Secondo me ha dato tutto. Non può garantire tante partite in un anno”.

Marotta ha aperto concretamente a Scamacca e Frattesi: sono due calciatori che potrebbero essere congeniali per i nerazzurri? “Se dipendesse da me li prenderei subito. Spero che l’Inter segua questa linea “verde”: calciatori giovani e italiani. Un po’ come Barella, il miglior acquisto dell’Inter post Triplete”. Farebbe un tentativo per Dybala? “Ha grande qualità, quindi sì. Il problema è un altro…”. Quale? “Se lascia la Juve è perché vuole più soldi. Non so se l’Inter gli può garantire dieci milioni all’anno”.