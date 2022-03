Joao Pedro e il numero di maglia della nazionale: 10, più alto dei minuti giocati

Pochi minuti, grande investitura

La sconfitta dell’ Italia contro la Macedonia ha aperto il portone delle critiche e delle polemiche, che senza indugio si sono scagliate sulla nazionale di Roberto Mancini che ha fallito l’ obiettivo Mondiale in quel del Renzo Barbera . Nell’immediato dopo partita, tra lo stupore di molti, si è venuti a conoscenza che gli azzurri avrebbero giocato quella che un tempo veniva chiamata finalina per il terzo-quarto posto.

Ed è proprio nella sfida di questa sera che l’Italia giocherà contro la Turchia alla Konya Büyükşehir Arena, che si distribuiranno punti del ranking FIFA che però non stuzzicano l’entusiasmo del popolo italiano troppo deluso dal match di Palermo. Il Mancio in occasione del match di questa sera rimescolerà le carte con Zaniolo e Scamacca presumibilmente titolari, dal primo minuto dovrebbe giocare anche Joao Pedro che indosserà la prestigiosa casacca numero 10. Curioso il fatto che il numero che porterà il giocatore del Cagliari sulle spalle (10) è più dei minuti giocati in nazionale dallo stesso Joao Pedro.