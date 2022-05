Karim Ahmed (Agente FIFA): “La Juventus sarà la più attiva sul mercato. Napoli, difficile sostituire Insigne”

Karim Ahmed, agente FIFA, ha fatto il punto sulla prossima finestra di calciomercato.

Partendo dalla Juventus - risponde l'agente a SuperNews - il grande acquisto è già stato fatto a gennaio e si chiama Vlahovic . Un’operazione finanziata con un aumento di capitale ad hoc, per un investimento da 75 milioni di euro che ora deve dare i suo frutti. Il Milan , più che ad un nome, dovrà pensare a confermare quanto di buono fatto grazie ad un collettivo che, indipendentemente dai singoli, è riuscito a conquistare uno scudetto meritato, con un 2022 incredibile. Maldini sicuramente piazzerà qualche colpo “scommessa” e qualche usato garantito, con una prerogativa: credere nel progetto Milan. Con Kessie la proprietà è rimasta ferma sulla sua posizione, dando un segnale forte a tutti i giocatori e non scendendo a compromessi con l’ivoriano. Apprezzo molto l’approccio dei rossoneri. L’Inter, diversamente, per mesi ha avuto la possibilità di chiudere il rinnovo di Perisic e non ci è riuscita. I mal di pancia del croato dopo la vittoria della Coppa Italia e le successive azioni di Marotta non mi sono piaciute: il risultato è ora l’addio dell’esterno sinistro. Sono comunque convinto che l’Inter in questo mercato piazzerà un grande colpo .

Difficile dire che mercato sarà in casa Napoli. Molto, infatti, dipenderà dal futuro di Giuntoli: dovesse accettare il Genoa, tutto cambierebbe in casa partenopea. In ogni caso, cercheranno di fare il solito mercato chirurgico per andare a rinforzare i ruoli più carenti con 2/3 colpi in grado di fare alzare il livello qualitativo della rosa, con l’obiettivo di giocarsela fino all’ultimo in campionato. Rimpiazzare una bandiera come Insigne – forse l’ultima del calcio italiano – non sarà facile.