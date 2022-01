La finale del ’78 di Gonella era anche un po’ sua: la scomparsa di Alberto Michelotti

Il grande amore dell'ex arbitro per Parma e per il Parma

Bravo Alberto. Ero bambino quando arbitravi, a me non eri simpatico, ti trovavo teatrale, preferivo altri. Come ti trovavo teatrale in tv. Però sei stato grande perché tutelavi le piccole squadre, a differenza di quasi tutti. Ti volevano in trasferta. Splendida la tua storia che mi hai raccontato per due ore, in video, a casa tua. “Ero stato portiere, sino ai 25 anni, tifavo per l’Atalanta. L’arbitro Sergio Gonella mi rubò la finale del 1978, in Argentina”. Aveva uno stile unico, in campo, irruento, con parole in dialetto: “Et dàg un sburlòn”, ti dò uno spintone e qualche volta l’hai fatto davvero.