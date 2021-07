La prossima Serie A: le due favorite e le tre inseguitrici

Focus sulla stagione di Serie A 2021-2022

Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri dopo due anni sabbatici, la Juventus torna prepotentemente nel novero delle favorite per la vittoria dello scudetto. A dire il vero già l’anno passato i bianconeri si erano presentati come la squadra da battere ma poi, vuoi per demeriti propri, vuoi per meriti dell’Inter, a vincere lo scudetto erano stati proprio i nerazzurri. Nerazzurri che però quest’anno dovranno fare a meno di Antonio Conte, che non ha avuto adeguate garanzie sul progetto tecnico e che ha preferito salutare Appiano Gentile da vincente. Il suo posto in panchina sarà preso da Simone Inzaghi, che lascia la Lazio dopo cinque anni alla guida del progetto tecnico e che avrà a disposizione un gruppo che pare avere tutte le carte in regola per puntare al bis, come testimoniato anche dalle piattaforme di scommesse e giochi di casinò online come poker, blackjack e roulette. Inzaghi dovrà però fare a meno del marocchino Hakimi che, giunto l’anno passato a Milano per 40 milioni di euro, è stato ceduto al Paris Saint-Germain per la cifra monstre di 70 milioni più bonus. La partenza dell’esterno ex Real Madrid peserà e non poco sul rendimento dell’Inter che, però, sta lavorando duramente per trovare un degno sostituto che possa essere utile nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.