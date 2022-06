La Rai salva il Mondiale? Mancini e Totti come commentatori…

Tra poco più di cinque mesi si apriranno i battenti dei Mondiali in Qatar e dopo la delusione dell’Italia, eliminata dalla Macedonia, la Rai prova a rendere meno amaro l’inverno degli italiani. L’emittente televisiva, che trasmetterà le partite del campionato del Mondo, attraverso le parole della direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, ha ufficializzato il palinsesto per la prossima stagione autunno-inverno 2022: "L’Italia ci mancherà ma il pallone non si ferma, le grandi sfide nemmeno. E Rai Sport non poteva mancare in Qatar".