Le dritte di Hernanes: stage calcistico in Sicilia con il “Profeta”

Sarà sul campo, in occasione dello Stage per calciatori che si svolgerà dal 18 al 21 Luglio 2022 presso lo Stadio “Bonaiuto Somma” di Mascalucia, in provincia di Catania, organizzato dalla Top Players Managament di Riccardo Saija e Angelo Barbagallo, in collaborazione con la Puglisi Sport Management di Gianmarco Puglisi, i calciatori che parteciperanno all’evento avranno un’occasione forse irripetibile per molti, con la possibilità di potersi confrontare con un calciatore come lui.