Luca Moro, Bari e Lecce: dal derby siciliano sul campo a quello pugliese di mercato

Ma alla lista delle pretendenti si potrebbe aggiungere anche il Lecce neopromosso in A, secondo Labaricalcio.it, che potrebbe ottenere il giocatore, reduce da una super esperienza in C con la maglia del Catania, all’interno di una trattativa più ampia che porterebbe in neroverde il giallorosso Strefezza. Da comprendere gli sviluppi dei prossimi giorni.