L’ultima di Gigi Buffon: “Mi piacerebbe giocare in Messico”

Il mitico Gianluigi Buffon ha rivelato in un'intervista a 'TUDN' che gli piacerebbe giocare in Messico. Inoltre, l'attuale portiere del Parma ha fatto un bilancio di tutta la sua carriera sportiva.

Buffon ha rilasciato un'intervista per TUDN (un canale sportivo in lingua spagnola americana) in cui ha valutato la sua lunga carriera sportiva e ha rivelato dove potrebbe essere il suo futuro: "Mi piacerebbe giocare in Messico o negli Stati Uniti. Sono esperienze che mi piacerebbe fare, ma vedremo cosa accadrà", ha ammesso il portiere italiano del Parma.

Inoltre, ha parlato di una spina che resta in Europa: "Il fatto di non aver vinto la Champions League è ciò che tiene vivo il mio spirito competitivo. Mi tengo in forma e rispetto la mia professione per questo". Buffon, infine, ha parlato dei grandi portieri del momento: "Oblak, Courtois, Neuer, Ter Stegen, Donnarumma, Navas. Non ne ho uno che sia un gradino sopra gli altri. Quello che può salire quel gradino può essere Donnarumma, ha il potenziale, entro un anno, per distinguersi dagli altri".