Martorelli: “Dybala a 10 milioni no…- Scudetto? Occhio alla Juve…”

Mercato e Scudetto, l'agente non divaga...

Riguardo al mercato in orbita nerazzurra, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Giocondo Martorelli, procuratore sportivo. Che tipo di mercato prospetta per l’Inter? “Non devo certamente essere io a dare indicazioni a Marotta. Io credo che sarà un mercato all’insegna del risparmio. L’Inter guarderà con molta attenzione ai conti, coglierà le occasioni e non farà spese folli”. Quali direttrici seguirebbe al fine di rafforzare la rosa? “Fossi nell’Inter farei tesoro dell’esperienza di quest’anno. L’undici titolare nerazzurro è il più competitivo in Italia, il problema sono le seconde linee e certi ingaggi spropositati…”.

Pertanto prevede che l’Inter non affondi il colpo per potenziali parametri zero come Dybala? “Dipende da quanto chiede di ingaggio il calciatore. Non so se, per dieci milioni l’anno, l’Inter sia così disposta a acquistare un calciatore…”. Dybala sposterebbe gli equilibri in casa Inter? “Dybala sposta gli equilibri ovunque e, se conosco bene Marotta, si è già mosso fin da tempi non sospetti. Ma ripeto: a dieci milioni l’anno, non so se l’Inter potrebbe uscire allo scoperto”. Quale formula potrebbe essere maggiormente congeniale, a suo giudizio? “Non devo insegnare il mestiere a nessuno, né tantomeno a un fuoriclasse come Marotta. Diciamo che, se l’Inter volesse davvero Dybala, potrebbe arrivare a offrirgli fino a otto milioni più due di bonus. Non di più”.