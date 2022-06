Massimo Storgato: “Ma è ancora “quel” Pogba? – Mi aspetto una super Inter…”

In merito all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Massimo Storgato (nella foto con l'ex portiere Bodini), ex calciatore – tra le varie – della Juventus. I bianconeri hanno ha le carte in regola per tornare nel novero delle favorite per lo scudetto? “Vedremo. Non sarà sicuramente semplice. Per me parte appena dietro”. Per quali ragioni? “Per il fatto che le due milanesi sono ancora avanti a livello tecnico e tattico”. E in caso la Juve prendesse, concretamente, Di Maria e Pogba? “Sarebbero due grandi colpi, ma bisogna vedere come impatterebbero sul calcio italiano. Non è un campionato facile…”.