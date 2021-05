Matrimonio in vista per Milinkovic Savic? Le foto lanciano un chiaro segnale

Il centrocampista della Lazio ha partecipato insieme alla compagna ad un matrimonio di amici, dando la sensazione, in base alle foto postate, di un prossimo loro matrimonio

Savic e compagna infiammano i social, grazie alle foto pubblicate durante la partecipazione ad un matrimonio di amici. Nulla di strano fin qui, se non che molti hanno interpretato le stesse come un’anticipazione...del loro matrimonio. Sui social sono apparse infatti le foto della cerimonia alla quale hanno partecipato in Serbia, e una foto che tagga la coppia fa intendere a qualcosa in vista...