Milan-Inter: è derby anche per la prima urna Champions

Effetto Champions sulla volata Scudetto

La conquista dell’Europa League ha fatto entrare l’Eintracht in Champions League dalla porta principale, l’urna numero uno. Delle otto lussuose poltrone che contiene, ne sono state già assegnate altre quattro: al Real Madrid, al Bayern, al Paris St. Germain e al Porto, in forza dei loro scudetti. Questo è il weekend in cui si chiudono i tornei ancora aperti, e gli ultimi verdetti sospesi troveranno quindi soluzione: Milan o Inter in rappresentanza della Serie A, Manchester City o Liverpool per la Premier. L’ultima poltrona spetta ai campioni d’Europa, e dunque dovremo attendere la finale di sabato 28 a Parigi.

Lo sottolinea Paolo Condò su Repubblica che analizza in profondità il tema: "Venendo agli affari interni, con lo scudetto Milan e Inter si giocano domenica l’accesso all’urna nobile, che ovviamente implica un sorteggio più abbordabile: la prospettiva di un secondo posto è delicata per l’Inter, che accompagnerebbe il Napoli nell’urna 3, ed è addirittura decisiva per il Milan, destinato quasi certamente all’urna 4. Osservando la composizione dell’elenco si nota che sono già 20 le squadre confermate rispetto all’anno scorso, e possono ancora aumentare passando per i playoff. Nei quattro tornei che qualificano quattro squadre ci sono soltanto tre novità, il Tottenham (o l’Arsenal) per il Manchester United, il Bayer per il Wolfsburg e il Napoli per l’Atalanta, mentre le quattro spagnole sono le stesse dell’ultima edizione. Manca il Villarreal, che proveniva dall’Europa League, a favore dell’Eintracht".