Napoli-Milan: dove vedere la partita in TV e live streaming

Napoli-Milan è il trentesimo scontro di serie A. Match fondamentale per scudetto e Champions, in esclusiva su DAZN. Scarica l'app per seguire la live.

Vittoria Cavallo 29 marzo - 18:55

La partita Napoli - Milan, valida per la 30ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà alle ore 20:45 di domenica 30 marzo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

LA RIVALITÀ — Conclusa l'ultima pausa stagionale, il massimo campionato italiano riprenderà con il posticipo della domenica che vedrà scontrarsi il Napoli di Antonio Conte al Milan di Sergio Conceiçao. Le ultime 12 sfide in Serie A tra le due squadre hanno avuto un equilibrio perfetto, con quattro vittorie per parte e quattro pareggi. In precedenza, però, gli azzurri erano rimasti imbattuti in tutti i precedenti otto scontri contro i rossoneri in campionato, vincendone sei.

IL QUADRO — Il Napoli, in lotta scudetto con l’Inter, è scivolato a -3 dai nerazzurri dopo il pari del 16 marzo a Venezia, motivo per cui Conte non ha che la vittoria come unico risultato utile per rimanere in corsa. Il Milan invece è a -6 dal Bologna, quarto in classifica. I rossoneri si vogliono giocare la qualificazione alla Coppa dei Campioni, ma sarà indispensabile per gli uomini di Conceição vincere domani sera al Maradona.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA — Lo scontro tra Napoli e Milan verrà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Per vedere la partita in tv è necessario dunque scaricare l'app di DAZN per smart tv compatibili.