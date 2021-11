Nazionale, Diego Fuser: “Calo fisiologico, i giocatori devono dare di più”

Diego Fuser e la sua ventata d'ottimismo sui prossimi mesi azzurri

Riguardo all’andamento zoppicante della Nazionale Italiana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Diego Fuser, ex calciatore azzurro. Come ti spieghi la crisi di risultati della Nazionale? “Secondo me è stato un calo fisiologico. Dopo un Europeo vinto in maniera così spumeggiante ci può stare. Il calcio è anche questo”. Hai giocato tanti anni in Nazionale: durante la stagione si sente, oggettivamente, meno pressione? “Sì, durante le competizioni singole stai più con i tuoi compagni di Nazionale e quindi, anche inconsciamente, la affronti con più determinazione. Durante la stagione l’impegno è uguale, però inevitabilmente qualche energia mentale è dedicata al tuo club di appartenenza”.

E’ un Italia ormai a fine ciclo? “Spero vivamente di no. Per me ci sono tanti giocatori bravi individualmente: credo che si possa anche puntare sul gruppo dell’Europeo”. E’ possibile considerare una problematica relativa agli ingenti impegni dei calciatori tra club e nazionali? “Secondo me no, in nessun modo”. Per quali ragioni? “Perché è sempre stato così. Io, in carriera, giocavo una volta ogni due giorni. Ricordo raramente una settimana tutta quanta libera. Non capisco come mai adesso si parli di questo”.