Pessina, Sensi, un Monza da 10′ posto: l’agente Riso “C’è amore tra Galliani e Petagna”

Presentazione di Matteo Pessina, nuovo capitano del Monza, ma non solo. Adriano Galliani: "Non vogliamo parlare di salvezza: l'obiettivo della società è il decimo posto". Raggiante anche Pessina: "Per un ragazzo che ha fatto per 10 anni il settore giovanile del Monza poter tornare in Serie A con questa maglia è un grande stimolo", ha commentato Pessina.