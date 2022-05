Premio Cesarini 2022: grande appuntamento con Lotito, Tardelli e Chiambretti

Le Marche attendono i big del calcio

È Filippo Ranocchia il vincitore del Premio Cesarini per la Serie B. Grazie alla rete messa a segno al minuto 103’ nel match del 30 aprile contro il Lecce, il centrocampista del Vicenza (in prestito dalla Juventus) sarà premiato martedì 24 maggio in occasione della 7^edizione della cerimonia che si terrà a Morrovalle (Mc). Appuntamento a partire dalle ore 16 all’Auditorium San Francesco di Morrovalle con un Talk-Show presentato da Luigi Brecciaroli (Arancia Tv) e condotto da Sandro Sabatini (Mediaset), moderato da Simona Rolandi (Rai Sport), Ana Quiles (Rai Sport), Luca Marchetti (Sky) e Daniele Bartocci (Giornalista). La serata proseguirà con la Cena di Gala presso Villa San Nicolino di Morrovalle dove sarà consegnato il Premio Cesarini al Calciatore autore del gol last-minute della Serie A 2021-2022, che si conoscerà nell’ultima giornata in programma domenica 22 maggio. Saranno presenti e premiati molti personaggi del mondo del Calcio e dello Sport.