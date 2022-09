Quanto si cambia in B, già 7 allenatori in poco più di un mese

Caro Perugia, che senso ha sostituire Fabrizio Castori, con i 10 campionati vinti, dopo appena 6 giornate? Se non piace il suo calcio, agli antipodi rispetto ad Alvini, passato in serie A alla Cremonese, il presidente Santopadre non doveva prenderlo, certo Silvio Baldini sarà più offensivo, con il Perugia. Dopo la promozione ai playoff, si era dimesso dal Palermo, che poi aveva preso Eugenio Corini.