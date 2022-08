Sassuolo e Modena: la Coppa Italia regala ai tifosi il derby emiliano

Dopo il turno preliminare di Coppa Italia giocato in questi giorni, sono stati definiti gli accoppiamenti validi per i trentaduesimi di finale. Tra i vari match spunta il derby della Ghirlandina: Modena-Sassuolo.

Le due compagini si sono affrontate una sola volta in questa competizione, in quell'occasione vinse il Sasòl per 2 a 0 - sette anni fa al Braglia di Modena - con gol di Falcinelli e Floro Flores.

I canarini arrivano a questa partita dopo aver battuto per 3 a 1 il Catanzaro. In realtà - però - le gare tra le due squadre sono sempre state equilibrate; entrambe hanno segnato 22 reti a testa ed in 19 occasioni 7 volte ha vinto il Modena e 5 volte il Sassuolo. Il derby più bello tra le due squadre è quello della stagione 2012/2023 quando - in un Braglia totalmente innevato - i neroverdi vincono grazie alle reti di Boakye e Castellani.