Scamacca, tra Sassuolo e West Ham… fa cassa il PSV

Ormai Gianluca Scamacca assoluto protagonista della passata stagione è pronto a lasciare la serie A per la Premier League

Il West Ham ha bussato prepotentemente alle porte neroverdi per Scamacca e la dirigenza emiliana non poteva rifiutare proprio. 36 milioni di base fissa più 6 milioni di bonus.

Scamacca, quella clausola in più...

Aggiunta anche una clausola per la futura rivendita.

In pochi sanno però che a beneficiare della trattativa ci sarà anche il PSV. Si, perché quando i neroverdi lo acquistarono dagli olandesi per una cifra intorno a 500.000 venne aggiunta anche una clausola per la rivendita del 10%. Oggi il PSV incasserà circa 4 milioni dalla vendita del classe 1999.