Semplici: “Dobbiamo fare la corsa su noi stessi – Spezia? Gara importantissima”

La cura Semplici ha portato i primi frutti al Cagliari, fermato solo nell'ultimo turno dalla Juventus e dalla tripletta di Cristiano Ronaldo. Domani, però, c'è un incrocio salvezza da non fallire per i rossoblù, dopo il successo del Torino sul Sassuolo che ha permesso ai granata di scavalcare i sardi. Il tecnico Leonardo Semplici ha presentato così Spezia-Cagliari,gara che verrà diretta da Mariani di Aprilia, in conferenza stampa.

CONDIZIONATI DAI RISULTATI ALTRUI – “Chiaro è che bisogna vedere i risultati degli altri ma dobbiamo fare la corsa su noi stessi, quindi i risultati altrui ci devono condizionare il meno possibile. I ragazzi sono carichi, siamo pronti a fare una grande prestazione con lo Spezia per portare via un risultato positivo”.

SPEZIA – “Anche con la Juventus volevamo fare una partita attendista poi purtroppo è andata male. I pericoli sono nati nella nostra fase di possesso con alcune palle perse, abbiamo lavorato su questi aspetti per cercare di non subire queste ripartenze e causare queste amnesie. Dovremo sempre mantenere un equilibrio giusto sia in una metà campo che nell’altra. Abbiamo grande rispetto per lo Spezia, sta facendo un grande campionato. Sarà una partita equilibrata dove dovremo star attenti a tanti aspetti”.

SCONTRO DIRETTO – “È una gara importantissima. Uno scontro diretto, dovremo cercare di tornare a casa con un risultato positivo. 10-15 dal mio arrivo abbiamo su alcuni aspetti, su altri meno quindi dovremo cercare di fare una partita convinta come abbiamo fatto tranne contro la Juventus”.

POST JUVE – “Secondo me la nostra mancanza non è stato in fase di proposta, abbiamo giocato con personalità. Siamo stati timidi in fase di non possesso, quando difendevamo alti. Le prime occasioni le abbiamo avute noi, poi abbiamo preso gol da calcio d’angolo per un errore di marcatura. Ho lavorato sull’aspetto mentale, bisogna avere più furbizia e scaltrezza. Bisogna essere più pronti nelle coperture preventive. Meglio sia successo con la Juve che in altre partite”.

SORPRESE NELLA FORMAZIONE – “Andremo sulla falsa riga di queste partite, vedremo se rientreranno Pavoletti e Lykogiannis. Starà a me mettere in campo la formazione ideale per la gara”.

RICHIAMO PREPARAZIONE NELLA SOSTA – “Pensiamo a domani visto che sarà un impegno importantissimo. Per quanto riguarda nelle due settimane valuteremo con lo staff medico e atletico, non credo che ci sarà bisogno. Lavoreremo sull’aspetto tecnico-tattico, per avere un equilibrio migliore”.

SEMPLICI SULL'INTENSITÀ – “L’intensità va tenuta per tutti i 90 minuti, anche se non sarà semplice. Anche chi è entrato si è fatto trovare pronto, questo è stato un valore aggiunto”.

COME PENSA DI METTERE IN DIFFICOLTÀ LO SPEZIA – “La partita contro il Milan hanno fatto un grande match. È una squadra brava a sviluppare con gli esterni un certo tipo di gioco, a palleggiare. Ha un buon equilibrio, sta a noi romperlo e limitare le loro qualità. Questa squadra deve tirare quelle che sono le qualità di ogni singolo giocatore per fare una grande prestazione e portare il risultato a casa”.

Fonte virgolettato Conferenza stampa: Cagliarinews24.com