20 milioni di euro per Tonali: il record di tutti i tempi del calciomercato a Brescia

Sandro Tonali diventa la cessione più remunerativa con 17 milioni (più tre di bonus) dell'intera storia di sempre del calciomercato bresciano.

Sandro Tonali è diventato al 100% un giocatore del Milan per una cifra complessiva di 17 milioni di euro più tre di bonus con i dieci milioni di prestito già versati lo scorso anno. Questo trasferimento è diventato il più redditizio nella storia del Brescia avendo superato Matuzalem, ceduto nel 2004 allo Shakhtar Donetsk per 14 milioni.

Tra le altre cessioni importanti, secondo Transfermarkt, Tifobrescia.it annovera Andrea Caracciolo (passato al Palermo nel 2005 per 9 milioni), Savio Nsereko (sbarcato in Inghilterra per 8,5 milioni) e Stephen Appiah (ceduto alla Juventus per 8 milioni nel 2003). Il più recente trasferimento alla Sampdoria di Torregrossa occupa la nona posizione in questa speciale classifica a quota 6 milioni.