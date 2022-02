Abe, l’uruguagio sardo allena insieme a Recoba: “Vediamo il calcio allo stesso modo”

Ama il calcio e non dimentica il Cagliari: Nelson Abeijon.

Nelson Abeijon è stato una bandiera del Cagliari a cavallo degli anni '90 e 2000, e oggi a Montevideo ha intrapreso la carriera di allenatore insieme ad un certo Alvaro Recoba: "Sono al Nacional Montevideo e sono il vice di Alvaro Recoba. Alleniamo quella che in Italia chiamano la squadra Primavera. Abbiamo iniziato da poco più di un mese e mi sto trovando benissimo. Per me è una grande gioia tornare là dove ho iniziato la mia carriera da giocatore. E sono molto felice di lavorare con Recoba che per me è come un fratello. Il Cagliari? So tutto, ho visto le ultime partite. Quando posso lo seguo sempre, anche da Montevideo. Speriamo che riesca a uscire fuori dalla difficile situazione di classifica in cui si trova. Ho i rossoblù nel cuore e mi ritengo un uruguayano sardo".