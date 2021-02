Affaticamento muscolare, punto interrogativo Nainggolan: o lui o Sottil contro il Toro

Domani alle 20.45 Cagliari-Torino: Nainggolan a rischio

Nel Cagliari sconfitto negli ultimi minuti domenica dall'Atalanta, hanno svolto solo una parte dell’allenamento con la squadra Ceppitelli e Nainggolan, con il belga rallentato da qualche fastidio muscolare. Lo staff ha quindi preferito non aumentare i carichi sull’ex Inter per poterlo gestire in vista del match di venerdì. Radja Nainggolan mette preoccupazione al Cagliari e ad Eusebio Di Francesco in vista dei prossimi impegni del club sardo.

Il Ninja è uscito esausto dalla sfida Cagliari-Atalanta dell’ultima giornata di Serie A. Il centrocampista belga ha riportato un affaticamento muscolare per le tante partite in cui ha giocato quasi per 90 minuti dopo un lungo periodo di stop di mesi all’Inter. Nelle prossime ore potrebbero arrivare delle risposte più concrete per le condizioni di Radja Nainggolan. Se non dovesse farcela contro il Torino, allora Nainggolan tornerebbe quasi sicuramente contro il Crotone, in un match chiave in zona salvezza che si giocherà la prossima settimana. In attacco, sulla trequarti, al fianco di Joao Pedro, se non dovesse farcela il belga scenderà in campo Sottil che già in questa stagione ha ricoperto quel ruolo e fatto anche bene in diverse uscite.