Alberto Di Chiara: “Var solo per i casi clamorosi – Inter-Juve? Ai miei tempi niente rigore…”

In merito alle recenti polemiche legate agli arbitraggi, la redazione di Derbyderbyderby.it ha intervistato in esclusiva Alberto Di Chiara, ex calciatore. Come giudichi le recenti polemiche arbitrali? “Secondo me c’è da cambiare il regolamento sui falli di mano dentro l’area di rigore”. Per quali ragioni? “Parlo da ex calciatore: è cambiato totalmente il modo di giocare a calcio. E’ assurdo vedere i difensori con le mani dietro alla schiena. Cambia completamente la postura”. Quale passo in avanti faresti in tal senso? “Ai miei tempi situazioni simili non le avremmo mai viste. Purtroppo il Var ha cambiato questo sport… Valutiamo bene questi aspetti”.