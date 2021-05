Alessandro Budel: “Il Cagliari era all’inferno, adesso è in purgatorio…”

C'è Benevento-Cagliari, cresce l'ottimismo in Sardegna...

Alessandro Budel, ex centrocampista del Cagliari, oggi è imprenditore. La sua azienda è la Manifatture Lombarde Srl con sede a Fizzonasco, frazione del comune di Pieve Emanuele in provincia di Milano: si occupa di produzione di borse. Milanese doc, Budel dopo il calcio si è focalizzato sull’azienda di famiglia ma non ha dimenticato il Cagliari: "In Sardegna ho trascorso tre anni bellissimi, a Cagliari c’è stata la mia consacrazione da calciatore. Ho avuto compagni di squadra molto forti come Zola e alcuni li sento ancora come Conti, Suazo e Canini. Ho vissuto vicino al mercato di San Benedetto ed ogni anno, in estate, faccio un salto nella mia casa di Villasimius“.