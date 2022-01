Alessandro Pierini: “Nei panni di Vlahovic, io sarei andato in Inghilterra”

Vlahovic a Torino non avrà problemi, parola dell'ex difensore viola

Riguardo all’imminente passaggio di Vlahovic alla Juventus, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Pierini, ex calciatore – tra le varie – anche della Fiorentina. Come commenti la scelta di Vlahovic di passare alla Juve? “E’ una scelta importante, che avrà ponderato sicuramente bene”. Fossi stato in lui? “Io avrei scelto un club inglese, ma con il suo entourage avrà valutato al meglio ogni pro e contro. Ha dimostrato nel campionato italiano di saperci fare, questo è innegabile”.

Qual è la sua caratteristica principale? “Questa fame che ha dentro, che dimostra in tutte le giocate che fa. E’ completo, ha fame, voglia di prevalere sugli altri, segnare e spaccare il mondo”. Ti aspetti possa fare faville in bianconero con Allegri? “Sì, ha tutte le caratteristiche per starci senza problemi”. A tuo giudizio è un tradimento? “Lo è per i tifosi fiorentini, come lo fu ai tempi di Baggio e, più recentemente, per Chiesa. Però il calcio di oggi è questo. Le bandiere non esistono più”.