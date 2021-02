Allo stadio con i Cagliari Club: corteo dei tifosi al seguito della squadra verso la Sardegna Arena

Il Centro di Coordinamento dei Cagliari Club si stringe intorno ai rossoblù: i tifosi al seguito della squadra allo stadio

Da Asseminello fino allo stadio, un tutt'uno con la squadra. C'è Cagliari-Atalanta e la situazione di classifica è davvero delicata. Per questo il Centro di Coordinamento dei Cagliari Club ha messo in piedi una iniziativa importante, per cercare di trasmettere al gruppo il calore del popolo rossoblù prima della gara contro i bergamaschi.

Una schiera nutrita di tifosi, come avevano fatto di recente anche quelli del Genoa in Liguria, si incontrerà fuori da Asseminello alle 12, come rende noto CagliariNews24.it, per accompagnare la squadra alla Sardegna Arena: il corteo avverrà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con i partecipanti divisi ciascuno nelle proprie auto e con la mascherine.