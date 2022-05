Anche una multa della Polstrada in autogrill nella notte di festa dei tifosi del Milan

Rossoneri ovunque e comunque

Il videoracconto delle feste per il 19° scudetto del MIlan, a Reggio Emilia e a casa Milan. Con il divieto della polizia municipale di farci raggiungere in auto, mezz’ora dopo il fischio finale, il parcheggio del Mapei stadium, dove avremmo lavorato meglio, magari titolando tempestivamente ed effettuando montaggi e tagli, ai video. Il racconto delle emozioni degli africani che tifano Milan, tramite un ghanese, accompagnato dal figlio di 10 anni: “In Africa si tifa solo Milan e non solo per Weah”. Una famiglia è arrivata da Roma: “Non stupitevi che non siamo laziali o romanisti”. L’uscita di persone e personalità, dalla tribuna del Mapei stadium.