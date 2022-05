André Cruz: “La forza del Milan è la sua difesa – Ibra? Continui pure…”

Ormai 25 anni fa ti saresti aspettato che Maldini sarebbe stato l’artefice della rinascita del Milan? “Era prevedibile. Paolo è intelligentissimo. Una volta ritiratosi, era inverosimile pensare che non sarebbe rimasto nel mondo del calcio”.

In merito alla corsa scudetto, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva André Cruz, ex difensore del Milan. Chi la spunterà, alla fine, tra Milan e Inter? “A mio giudizio, la favorita numero uno è il Milan”. Come giudichi la stagione dei rossoneri? “Pioli ha fatto un capolavoro! A me il Milan piace proprio a livello estetico. Poi c’è un altro fattore…”. Quale? “Il Milan si difende bene. Dietro i grandi successi, c’è sempre una grande fase difensiva. E, sotto questo punto di vista, il Diavolo è impeccabile”. Ti ha stupito la crescita di Kalulu e Tomori? “No, perché sono due giovani difensori forti, veloci e di grande ambizione. Ad avercene come loro…”.