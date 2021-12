Angelo Bonfrisco: “Gasperini sbaglia – Giroud? Si annulla solo per un contatto vero e proprio…”

I distinguo dell'ex arbitro...

In merito ai recenti episodi controversi in Milan-Napoli e Atalanta-Roma, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Angelo Bonfrisco, ex arbitro. Come giudica le polemiche relative agli episodi di San Siro e Bergamo? “Partiamo da un fatto inequivocabile…”. Quale? “In entrambi i casi il direttore di gara sarebbe comunque dovuto andare al Var, come è stato fatto. Per cui si parte, quantomeno, da questo”. Come valuta peculiarmente l’episodio di San Siro? “L’impatto di Giroud era davvero difficile da valutare. Quando si parla di “interferenza” si fa riferimento a un contatto vero e proprio tra calciatori. Solo questo può portarti a annullare una rete”.