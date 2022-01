Antonio Paganin: “All’Inter serve un centravanti, non un giocatore come Dybala…”

Classe '66, Paganin ha allenato fra i dilettanti fino al mese di maggio dello scorso anno.

Redazione DDD

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Antonio Paganin, ex calciatore – tra le varie – di Inter, Atalanta, Sampdoria e Udinese. In casa Samp è tornato Giampaolo: potrà risollevare le sorti della stagione blucerchiata? “Se c’è uno che lo può fare quello è proprio lui. A Genova ha fatto cose miracolose in passato. Riuscirà a incidere”. Al pari grado del tuo ex compagno Lanna? “Lanna ha la Samp nel sangue. Non può che essere un matrimonio perfetto. E’ vero, si parte in salita, ma sono convinto che la Samp si salverà”.

Come commenti invece la vittoria dell’Inter contro il Venezia? “Non hanno fatto la partita perfetta, però i campionati si vincono soprattutto con questo tipo di match qui. L’Inter era stanca, ma è riuscita lo stesso a prevalere. Ora la sosta servirà a ricaricare le pile”. Con un attaccante in più in casa? “Può essere, ma chi deve arrivare deve essere un calciatore da Inter. Prendere per prendere non ha senso”. Fossi in Sensi cambieresti squadra? “Sono scelte del giocatore. Se andrà via penso sia per voler giocare per farsi notare in ottica Mondiale”.

Come vedresti Dybala in nerazzurro? “Dybala è fortissimo, ma non so se serve all’Inter. Ho i miei dubbi…”. Dettati da cosa? “All’Inter mi sembra serva più un centravanti. Dybala potrebbe anche fare panchina. E non so se puoi tenere un calciatore come lui in panchina… Non mi sembra un ragazzo semplice da gestire”.