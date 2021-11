Aronica: “Juve dipende tutto da Dybala, lui può riportarla in alto in campionato”

Aronica, incognita Napoli a causa dell'infortunio di Osimhen

In merito all’incertezza totale in cui aleggia il campionato di Serie A, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Salvatore Aronica, ex calciatore – tra le varie – del Napoli. Come giudichi il livello dell’attuale campionato di Serie A? “Per me, con la vittoria dell’Inter sul Napoli, si è riaperto tutto. Sarà qualcosa di molto emozionante, fino alla fine”. Anche il Milan ha perso a Firenze… “Questo è un ‘dettaglio’ non da poco. Quattro punti non sono irrecuperabili per nessuno”. Chi vedi al momento “svantaggiata”? “Ora come ora nessuna delle tre. Vedremo solo il Napoli come reagirà dopo l’infortunio di Osimhen”.