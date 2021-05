Atalanta, brava Martina! Tre colpi di clic e tutta la famiglia sarà allo stadio per la finale con la Juve

La passione dei tifosi e le code telematiche: a casa Brozzoni tutti allo stadio, nonostante i pochi biglietti a disposizione...

"Quando sono riuscita ad acquistare tutti e tre i biglietti mi sono resa conto che mi tremavano le mani. Mi sono quasi messa a piangere". Il racconto è di Martina Brozzoni di Boltiere: ha 21 anni, sogna di fare la dietologa, ma soprattutto ama l’Atalanta. E per la Dea ha affrontato la trafila informatica necessaria per riuscire ad agguantare il biglietti per la finalissima di coppa Italia contro la Juventus di domani sera.

I tagliandi messi a disposizione dei tifosi erano pochi, circa 700, e per affrontare la procedure bisognava aver sottoscritto l'abbonamento l'anno scorso, bisognava dar prova in sostanza di essere atalantini fedelissimi), oltre ad essere in possesso di opportuna certificazione sanitaria da produrre. Ma Martina ce l'ha fatta, nel giro di un'oretta e mezza aveva i biglietti per sè, per sua sorella Giorgia e per papà Sergio. A Reggio Emilia ci sarà anche la mamma, Cinzia Begnardi, assessore all’istruzione del Comune di Boltiere presente con i rappresentanti istituzionali e religiosi invitati all’evento. "Già due anni fa eravamo andati tutti insieme a Roma, per assistere alla finalissima contro la Lazio. Una partita sfortunatissima, ma quest’anno sono sicura che la Coppa non ci sfuggirà — ha dichiarato Martina al Corriere della Sera di Bergamo — e so anche il punteggio; l’Atalanta vincerà 2-1 ai supplementari".