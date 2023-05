Atalanta, gli orobici giocheranno in Lega Pro ma…con la seconda squadra

L'Atalanta prosegue il suo cammino virtuoso e decide di aderire al progetto delle seconde squadre, fatto partire - in Italia - dalla Juventus. Nella prossima stagione, quindi, gli orobici iscriveranno la società nerazzurra in Lega Pro.

Come riportato sulle pagine di Primabergamo, l'Atalanta B sarà un'opportunità per i giovani giocatori della Dea di cimentarsi in un torneo molto più competitivo rispetto al campionato Primavera.