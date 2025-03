Carlos e Lauti stendono la Dea, inizia la volata – le pagelle di Atalanta-Inter

I nerazzurri di Milano schiantano quelli di Bergamo nello scontro di altissima quota che lascia sognare lo scudetto: ecco le pagelle

Edoardo Ciriaci 16 marzo 2025 (modifica il 16 marzo 2025 | 22:58)

Una crisi senza fine. L'Atalanta continua a perdere in casa sua, il che rende tutto ancora più umiliante. Certo che poco si può fare quando si ospita una corazzata come quella interista. Non c'è stata storia. Le vittorie consecutive a Bergamo diventano 8, un record. Due gol e tre espulsi, ma il dato che interessa di più è il +3 che l'Inter stampa in classifica. Ecco i voti ai protagonisti del match!

Le pagelle dell'Atalanta Carnesecchi 5: incolpevole sui gol di Carlos Augusto e Lautaro. Risponde a Sommer con un miracolo su Frattesi.

Djimsiti 5: partita piuttosto anonima in una serata non complicatissima per la difesa. (Dal 74' Samardzic 5)

Hien 5: ingaggia sin da subito il duello con Thuram, ma perde quello con Lautaro nell'azione dello 0-2

Kolasinac 5: vorrebbe fare meglio ma non può. Serata da incubo per lui e compagni.

Bellanova 5.5: soffre la marcatura stretta di Carlos Augusto. Gli concedono un paio di cross innocui. (Dal 59' Ruggeri 6)

De Roon 5.5: gestisce con qualche difficoltà il tantissimo traffico dalle sue parti.

Ederson 5: la sua era stata una partita di gestione ordinata ma perde la testa e si fa espellere per proteste.

Zappacosta 5.5: accorre più volte in soccorso di Lookman sulla corsia di sinistra. Tiene in gioco Lautaro nel gol.

Pasalic 5: il miracolo di Sommer gli nega un gol da cineteca. (Dal 59' De Ketelaere 6)

Lookman 6: nettamente il migliore dei suoi. Se c'è uno che può spaventare l'Inter è lui. (Dall'83' Brescianini s.v.)

Retegui 5: prestazione insufficiente in una serata storta per i suoi. Gasperini preferisce mandarlo in risparmio energetico (Dal 74' Maldini 5)

Le pagelle dell'Inter Sommer i suoi tifosi lo soprannominano Santo. Il miracolo su Pasalic spiega perché.

Pavard : Lookman è senza dubbio un cliente scomodissimo. Gli concede giusto un tunnel.

Acerbi 7 è il burattinaio della difesa nerazzurra. Tira i fili e posiziona i suoi nelle posizioni giuste quando c'è da arroccarsi.

Bastoni 5.5: meno preciso sui cross ma il livello resta altissimo. Commette un'ingenuità e si fa espellere per doppia ammonizione.

Dumfries 6: non riesce a fare la differenza in un big match dove sarebbe servito. Esce acciaccato (Dal 66' Bisseck 6)

Barella 7: Nicolò il Magnifico! Lo scriviamo senza paura di essere smentiti.

Calhanoglu 7: pennellata forte e precisa sulla testa di Carlos Augusto per il gol che lancia l'Inter. Bentornato. (Dal 91' Asllani s.v.)

Mkhitaryan 6.5: sembra tornato quello della scorsa stagione. Accuse le fatiche degli incontri ravvicinati. (Dal 75' Frattesi 5.5: sbaglia un gol davanti alla porta)

C.Augusto 7: esegue gli ordini difensivi e alza la linea per cercare l'1vs1 con Bellanova. Suo il gol dell'1-0

Lautaro 8: quando il 9 punta la porta, il 10 gli deve sgombrare il passaggio. Ma alla fine segna lui il gol-vittoria. (Dal 91' Correa s.v.)

Thuram 7.5: L'Inter vince comunque ma pesa tantissimo il gol sbagliato nei primi minuti di partita. (Dal 91' Taremi s.v.)

Tabellino — Marcatori: Carlos Augusto (I); Lautaro (I)

Ammoniti: Bellanova (A); Ederson (A); Bastoni (I); Pavard (I)

Espulsi: Ederson (A) per doppia ammonizione, Bastoni (I) per doppia ammonizione

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova, 15 De Roon, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 8 Pasalic, 11 Lookman; 32 Retegui. A disposizione: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 17 De Ketelaere, 22 Ruggeri, 24 Samardzic, 27 Palestra, 40 Comi, 44 Brescianini, 70 Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.